



На чьей стороне Турция в сирийском конфликте

Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана встретятся в Москве на следующей неделе, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии запланированных позднее переговоров между главами МИД.



Чавушоглу сказал, что его иранский коллега Хосейн Амирабдоллахян хотел присоединиться к переговорам между Турцией, Сирией и Россией, и Турция с радостью согласилась.



"В любом случае, Астана — единственный сохранившийся формат (для обращения) к Сирии. Сейчас мы планируем встречу четырех министров иностранных дел", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Амирабдоллахианом.



"Россия предложила провести предварительную встречу по подготовке этой четырехсторонней встречи. Эта встреча состоится на уровне заместителей министров на следующей неделе в Москве".



Москва поддерживает сближение между Дамаском и Анкарой, организуя в декабре переговоры между их министрами обороны и стремясь к встречам между министрами иностранных дел и, в конечном итоге, с президентами.



Турция была основным сторонником политической и вооруженной оппозиции Асаду во время 12-летнего сирийского конфликта, который начался с жестокого подавления режимом Асада продемократических протестов.



В то же время, Анкара направила свои войска на север страны и поддерживает там повстанцев.





