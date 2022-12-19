



Кому принадлежат 3 спорных острова в Персидском заливе

В последние годы Иран и Китай стали близкими региональными союзниками, особенно после того, как они вступили в долгосрочное всеобъемлющее партнерство на фоне напряженности в отношениях с США.

Вместе с тем на прошлой неделе МИД Ирана вызвал посла Китая в Тегеране, чтобы выразить протест против заявления, касающегося трех спорных островов в Персидском заливе, сообщает агентство Anadolu.



Официальный представитель МИД Насер Канаани заявил, что Чан Хуа был вызван, чтобы выразить «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).



В подробном заявлении, опубликованном в пятницу, 16 декабря, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, Китай и страны ССАГПЗ приняли совместный план действий, направленный на укрепление стратегического сотрудничества.



В том числе подтвердили свою поддержку региональных вопросов, включая требование Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешение давнего спора об островах в районе Персидского залива.



В нем говорится, что спор относительно островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса должен быть разрешен путем переговоров между Ираном и ОАЭ в соответствии с нормами международного права.



МИД Ирана, однако, отклонил заявление Китая и ССЗ относительно островов и назвал их «неотъемлемой частью» территории страны, которая «никогда и никогда не будет предметом переговоров с какой-либо страной».