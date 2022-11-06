



Кому нужны иранские баллистические ракеты

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщает, что провел в субботу успешное испытание ракеты-носителя «Гаем-100».



Речь идет о полностью разработанной и собранной в Иране ракете. По утверждению КСИР, она способна выводить на орбиту спутники весом до 80 кг. Иранские СМИ отмечают, что это - первая иранская трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель. В ходе испытания она провела суборбитальный полет.



Западные страны внимательно отслеживают подобные испытания, так как полагают, что под видом работы над мирной космической программой Иран может осваивать технологии, необходимые военным для создания баллистических ракет.



Тем временем, в воскресенье состоялась презентация модернизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Bavar-373 (Бавар-373), предназначенного для поражения воздушных целей на дальности 305 км, сообщает IRNA.



В рамках церемонии также открылась производственная линия ракеты «Сайад-B4», которыми оснащена ЗРК «Бавар-373».

В ходе испытаний ЗРК «Бавар-373» неподвижная цель была обнаружена на дальности более 450 км и поражалась на расстоянии более 300 км.



Ракета дальнего действия «Сайад-B4» использует твердое топливо и впервые прошла боевые испытания. Дальность обнаружения цели в ЗРК «Бавар-373»

увеличилась с 350 до 450 км. Дальность ракеты и боевая высота ракеты «Сайад-B4» увеличились с 200 до 300 км и с 27 до 32 км.



Отметим, что в последние дни появились сообщения о том, что Тегеран готовится поставить баллистические ракеты Москве, поскольку ее запасы обычных ракет истощаются. Вполне может быть, что вся «ракетная история» Ирана теперь будет развиваться согласно российским запросам.