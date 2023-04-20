



Какая валюта может вытеснить доллар США

Российская экономика всегда была независимой от кредитных источников Всемирного банка, заявил исполнительный директор Банка по делам России и Сирии, добавив, что российский рубль может заменить доллар США на международных аренах.



Роман Маршавин в интервью агентству Sputnik в воскресенье заявил, что Россия уже давно не рассчитывает на кредиты Всемирного банка. Экономика России всегда была независима от кредитных источников Всемирного банка, повторил он и добавил, что Россия выступает в этом отношении как носитель науки и знаний.



Он добавил, что со временем Всемирный банк вернется к полноценному взаимодействию с Россией. При грамотном проведении финансовой политики российский рубль может заменить доллар США, подчеркнул исполнительный директор Всемирного банка.



Тем временем, азиатские страны выдвинули предложение о создании «Азиатского валютного фонда», чтобы снизить зависимость от доллара США и других важных западных валют, чтобы осуществлять свои финансовые операции с использованием своих национальных валют и/или общих азиатских валют.

При этом некоторые аналитики считают, что с увеличением числа членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и с учетом политики стран (БРИКС), включая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, направленной на достижение решения по вытеснению доллара США из торгово-экономического сотрудничества, в мире ускорилась тенденция дедолларизации.



Российская экономика всегда была независимой от кредитных источников Всемирного банка, заявил исполнительный директор Банка по делам России и Сирии, добавив, что российский рубль может заменить доллар США на международных аренах.



