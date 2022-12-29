



Иран стремится контролировать Ормузский пролив

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что Иран стремится расширить свой контроль над Ормузским проливом и Баб-аль-Мандаб либо напрямую, либо через финансируемых им ополченцев.



Он добавил, что стабильность судоходства в этих стратегических проливах, особенно при транспортировке нефтепродуктов, представляет собой фундаментальную основу мировой экономики. При этом сохранение свободы судоходства без угрозы является глобальным приоритетом, и не только для арабских страны, граничащие с ним.



Генсек ЛАГ утверждает, что поведение Ирана в регионе и его очевидная тенденция доминировать и вмешиваться в дела арабских стран являются причиной трудностей в создании системы безопасности в Персидском заливе, основанной на сотрудничестве и общем благосостоянии людей.



Чиновник отметил, что по этому поводу было выдвинуто несколько инициатив, но главной проблемой остается недоверие из-за политики Ирана, представляющей угрозу для его соседей.



Абул Гейт заявил, что приобретение Ираном ядерного оружия спровоцирует гонку вооружений в регионе. Он надеялся, что переговоры помогут отговорить Иран от достижения этой цели, чтобы избежать ухудшения текущей ситуации с безопасностью.



