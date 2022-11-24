



Есть ли у России четкий план по Украине

С начала вторжения России в Украину проходит девять месяцев.



Самым обсуждаемым вопросом этих месяцев как в экспертных, так и политических кругах остается тема наличия стратегии Москвы, и в целом - есть ли у России вообще четкий план по Украине?



К первым дискуссиям по этому вопросу привели неудачи российской армии на начальной стадии войны, в том числе в Киевской области, а также последовавший отвод сил от Чернигова и Сум.



Ну а вывод российской армии из единственного областного центра Украины, контролируемого после февраля 2022 года, и вовсе стал «железным» аргументом, демонстрирующим ошибочность расчетов Кремля.



Военные провалы последних трех месяцев доказали, что Москва столкнулась с серьезными проблемами в вопросе задействования военных рычагов.



Все говорит в пользу того, что военные действия без наличия четкой стратегии не могут привести к долгосрочным решениям для РФ. А значит и позитивные перспективы военной кампании в Украине для России кажутся все более сомнительными.



Многие сегодня задаются уже вопросами не о том, сможет ли удержать РФ украинские территории, захваченные в 2022 году, а как Москва собирается сохранять долгосрочный контроль над регионами, которые контролировались до этого.



Эксперты также обращают внимание на значительные усилия российской армии по укреплению линии обороны вблизи Крыма



И, хотя инициатива и психологическое превосходство находятся на стороне Киева, условия зимы могут замедлить контрнаступательный потенциал ВС Украины. ВСУ могут достичь определенного успеха на Донбассе, но оттеснить российскую армию с правобережья Днепра будет весьма непросто.