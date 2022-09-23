



Смотрич: Правые пытаются убедить Шакед не участвовать в выборах

Лидер партии "Ционут а-датит" Бецалель Смотрич заявил СМИ, что политики пытаются убедить главу МВД Израиля Айелет Шакед не участвовать в выборах, чтобы не оттягивать на себя голоса правых избирателей.



"Шакед может остаться в общественном пространстве Израиля, однако не будет участвовать в выборах и представлять опасность для формирования будущей коалиции из-за утраты голосов избирателей. Я веду с ней переговоры", - уточнил Смотрич на встрече в Модиине.



По словам Смотрича, вместо сомнительного места в Кнессете Шакед может быть предложена высокая государственная должность на ее выбор, сообщает 12 канал ИТВ.



Представители Шакед заявили прессе, что "Смотрич безбожно врет и ему самое время начать поститься, замаливая грехи, как в Йом-Кипур".



Информационный вброс Смотрича может снизить мотивацию представителей поселенческого движения отдать свои голоса партии "Байт а-Ехуди". По мнению политологов, голоса, отданные Шакед и потерянные при голосовании, могут оказаться решающими для формирования будущей коалиции Нетаниягу.



При этом, согласно опросам, партия Шакед "Байт а-Ехуди", которая получает до 2% голосов, не способна преодолеть избирательный барьер в 3.25%.