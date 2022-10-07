



Половина населения Израиля будет голосовать за ту же партию, что и раньше

Только половина израильтян намерена голосовать 1 ноября за ту же партию, что и на предыдущих выборах.

Об этом сообщает Израильский институт демократии.

Четверть израильтян еще не определилась, за какую партию голосовать.

Среди сторонников нынешней оппозиции доля тех, кто намерен голосовать за ту же партию или за другую в том же блоке, намного больше, чем у избирателей противоположного блока.

Большинство респондентов-евреев намерены голосовать за ту же партию или блок, что и их семья или друзья. Иная ситуация среди арабских избирателей, многие из которых не знают, как голосуют члены их семьи или друзья.

Более половины арабских респондентов поддерживают союз Объединенного арабского списка с РААМ.