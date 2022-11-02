



Подсчитано 35% голосов: Мерец не проходит в Кнессет

К 5:10 утра было подсчитано 1 672 421 голосов - около 34,6% всех голосов.



Согласно полученным на данный момент результатам, Ликуд получает около 23,7% голосов, а Еш Атид находится на втором месте с 16,3% голосов.



Религиозно-сионистская партия занимает третье место с 11,5%, ШАС - 9,2%, Махане Мамлахти - 8,9%, Яадут А-Тора - 7,6%, НДИ - 4,3%, Хадаш-Тааль - 3,7% и Авода - 3,27%. В настоящее время БАЛАД и Раам имеют около 3,1% голосов, а Мерец - 2,7%, все три партии ниже избирательного барьера.