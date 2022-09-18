



Опрос: блок Нетаниягу усиливается после распада Объединенного списка

Новый опрос показал, что правый блок получает на один мандат больше после распада Объединенного Списка.



Согласно опросу, проведенному Direct Polls и опубликованному 14-м каналом в воскресенье вечером, если бы новые выборы были проведены сегодня, "Ликуд" и его союзники, включая ШАС, Яадут А-Тора и Религиозный сионизм, получили бы в общей сложности 62 места, по сравнению с 61 местом в опросах на прошлой неделе.



"Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу остается крупнейшей партией в Кнессете с 34 местами. На втором месте "Еш Атид" Яира Лапида - 22 места. "Аруц Шева" отмечает, что это идентичные результаты для обеих партий по сравнению с опросом на прошлой неделе.



Альянс Религиозного сионизма, "Оцма Йегудит" и партии "Ноам" получил, согласно опросу, еще одно место, увеличив количество мандатов до 12. ШАС и Яадут А-Тора получили 9 и 7 мест соответственно.



По результатам опроса, "А-Махане а-Мамлахти" поднимается до 13 мест, "Авода" получает 5 мест, "Мерец" - 4 места. НДИ получает 6 мест.



"Хадаш-Таал" получил 4 места, а "Балад" - не смог преодолеть избирательный порог, получив 1,6%. РААМ получил 4 места, согласно опросу.



Партия "Еврейский дом", объединившаяся на прошлой неделе с "Ямина", остается ниже минимального порога с 2,2% голосов, что меньше 3,25%, необходимых для прохождения в Кнессет.