



Глава ЦИК: Мы не будем публиковать результаты, пока не проверим их правильность

Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адас сегодня утром дал интервью в эфире армейского радио в связи с открытием избирательных участков.



"Мы усилили защитный конверт для чистоты выборов. Идея во взаимном контроле — будут два секретаря и инспектор, который носит на теле камеру, чтобы зафиксировать, если будет инцидент. Мы не будем публиковать результаты раньше, чем мы проверим их правильность», — сказал Адас.

