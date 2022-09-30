



Ганц: Нетаниягу приведет к власти экстремистов, Израиль скатится в пропасть

Министр обороны и лидер блока "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц советует израильтянам не впадать в истерику из-за нарастания напряженности в Иудее и Самарии. В интервью Ynet radio в четверг, 29 сентября, глава оборонного ведомства подчеркнул, что Израиль использует все средства для борьбы с террором.



Вместе с тем Ганц дал понять, что не одобряет поведение премьер-министра Яира Лапида, который не поторопился ответить на предложение председателя ПА о срочном телефонном разговоре. Министр обороны считает, что следовало воспользоваться возможностью прямого контакта с ним.



В интервью была затронута тема выборов в кнессет, назначенных на 1 ноября. Ганц назвал "национальным кошмаром" ситуацию, в которой правый лагерь во главе с Биньямином Нетаниягу получит большинство.



"Меня очень беспокоит такая перспектива. Если Нетаниягу, опираясь на голоса сторонников Бен-Гвира, сумеет получить 61 или 62 мандата, к власти придет экстремистское правительство, науськивающее израильтян друг на друга", - за]вил Ганц.



По мнению Бени Ганца, в случае победы Биньямина Нетаниягу еврейское государство начнет скатываться в пропасть, утрачивая демократический характер и правовые нормы. Он добавил, что не собирается формировать правительство с участием Объединенного арабского списка.