



Бен-Гвир: Пора показать, кто в доме хозяин

Поздно вечером во вторник депутат Кнессета от “Оцма Иехудит” Итамар Бен-Гвир пообещал “восстановить право собственности” на Израиль в обращении к своим сторонникам вскоре после публикации экзит-поллов, которые показали значительный успех его партии.



Бен-Гвир стремился придерживаться относительно примирительного тона в своей речи: “Я хочу сказать тем, кто не голосовал за меня: мы все братья”. Также он заявил, что союз со Смотричем помог удовлетворить широкий круг еврейских избирателей. “Мы представляем всех: светских и религиозных, харедим и традиционных, сефардов и ашкеназов”.“Они все хотят реальных перемен, – сказал Бен-Гвир под аплодисменты, – и правительство, которое сохранит Землю Израиля и заселит Иудею и Самарию”.



Пообещав “действовать против зажигательных бомб и метателей камней”, итамар Бен-Гвир отметил, что будет бороться с теми, кто работает, чтобы “подорвать наше существование здесь”, на что толпа ответила скандированием “Смерть террористам!”



“Настало время, когда наши дети смогут безопасно ходить по улицам”, — продолжил лидер “Оцма Иехудит”. “Настало время подтвердить право собственности на это государство”.