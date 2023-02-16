



Землетрясения могут привести к потере до 1% ВВП Турции

Землетрясения 6 февраля, унесшие жизни более 40 000 человек в Турции и Сирии, могут привести к потере до 1% ВВП Турции, говорится в опубликованном в четверг экономическом отчете. Это произошло на фоне неопределенности по поводу возможной задержки выборов, назначенных на июнь, из-за разрушительных землетрясений.



Потенциальные экономические последствия землетрясения в Турции могут привести к потере до 1% валового внутреннего продукта страны в этом году, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР, опубликованном в четверг. Страна уже начала ощущать экономический кризис .

Банк добавил, что это “разумная оценка” из-за ожидаемого увеличения расходов на восстановление.



“Землетрясение в значительной степени затронуло сельскохозяйственные районы и районы, где есть легкая промышленность”, – сообщила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.



Напомним, что прогнозы роста ВВП Турции были снижен до 3% с 3,5% в 2023 году без учета последствий землетрясения.