Новости » Экономика
Землетрясения могут привести к потере до 1% ВВП Турции
16.02.2023 10:38 Наталья Богинская

Землетрясения могут привести к потере до 1% ВВП Турции

Землетрясения 6 февраля, унесшие жизни более 40 000 человек в Турции и Сирии, могут привести к потере до 1% ВВП Турции, говорится в опубликованном в четверг экономическом отчете. Это произошло на фоне неопределенности по поводу возможной задержки выборов, назначенных на июнь, из-за разрушительных землетрясений. 

Потенциальные экономические последствия землетрясения в Турции могут привести к потере до 1% валового внутреннего продукта страны в этом году, говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР, опубликованном в четверг. Страна уже начала ощущать  экономический кризис .
Банк добавил, что это “разумная оценка” из-за ожидаемого увеличения расходов на восстановление.

“Землетрясение в значительной степени затронуло сельскохозяйственные районы и районы, где есть легкая промышленность”, – сообщила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Напомним, что прогнозы роста ВВП Турции  были снижен до 3% с 3,5% в 2023 году без учета последствий землетрясения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы