



Юань достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару

Китайский юань достиг нового рекордно низкого уровня по отношению к растущему доллару США.



Как сообщает ВВС, национальная валюта Китая достигла самой слабой точки со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Курс юаня опустился до 7,2235 за 1 доллар по сравнению с 7,176 за 1 доллар на закрытие предыдущей сессии.



При этом наблюдается падение основных фондовых индексов в Азии. Японский эталонный индекс Nikkei закрылся на 1,5% ниже, а Kospi в Южной Корее завершил день снижением на 2,4%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,8%.