



Япония и Нидерланды прекратят экспорт полупроводниковых технологий в Китай

Япония и Нидерланды намерены объединить усилия, чтобы прекратить экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Страны являются одними из основных поставщиков оборудования для производства полупроводников. Японская компания Advantest, ведущий производитель автоматического испытательного оборудования для полупроводниковой промышленности, Tokyo Electron, Haribo, Hitachi, Kokusai и нидерландская ASML, ведущий поставщик полупроводниковой промышленности, предоставляющий производителям микросхем оборудования программное обеспечение и услуги для массового производства моделей интегральных схем являются одними из основных игроков в этом секторе.



Чтобы создать самые современные линии производства полупроводников, Китаю необходима поддержка американских фирм. Однако с текущими санкциями США, которые не только ограничивают экспорт американского оборудования, но и запрещают гражданам США работать с китайскими производителями микросхем, стране трудно производить высококачественные полупроводники. Если Япония и Нидерланды также добавят санкции против Китая, это разрушит надежды КНР достичь глобального господства в технологиях.



Японский политик Акира Амари сказал Bloomberg News, что его страна должна присоединиться к США в сдерживании амбиций Китая по поводу чипов, предупредив, что “Пекин является страной, стремящейся к глобальной гегемонии, что должно быть обуздано”.



Пекин окажется в затруднительном положении с дополнительными ограничениями этих двух стран. Если США, Япония и Нидерланды будут действовать вместе, Китай не получит доступ к технологиям или оборудованию для создания передовых полупроводников.



Все основные сектора технологий, такие как проводная связь, потребительская и промышленная электроника, автоэлектроника, беспроводная связь, а также вычисление и хранение данных, нуждаются в полупроводниках. Китаю, который стремится стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений, требуются их бесперебойные поставки.



Однако, пандемические ограничения и текущие санкции США обнаружили бреши в цепочке поставок Китая, еще более укрепив убеждение Пекина, что автономия в полупроводниковой промышленности является единственным способом для Китая стать мировым технологическим лидером.