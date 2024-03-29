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Xiaomi решил потягаться с Tesla
29.03.2024 04:30 MIGnews.com

Xiaomi решил потягаться с Tesla

Китайский производитель смартфонов Xiaomi запустил свой первый электромобиль и начинает принимать заказы.

Генеральный директор компании Лэй Цзюнь заявил, что цена Speed Ultra 7 (SU7) составит 215 900 юаней ($29 900; £23 600).
Таким образом, технологический гигант вступает в борьбу с конкурентами в области EV, включая Tesla и BYD.

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Выход Xiaomi на рынок электромобилей происходит на фоне замедления роста продаж по всему миру, что спровоцировало ценовую войну.

Компания надеется, что общая операционная система SU7 с ее телефонами, ноутбуками и другими устройствами привлечет существующих клиентов.

Xiaomi является третьим по величине продавцом смартфонов в мире с долей рынка около 12%, по данным исследовательской компании Counterpoint.
 

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