



Xiaomi начнет поставки своей первой модели электромобиля в этом месяце

Китайская компания Xiaomi, заявила во вторник, 12 марта, что начнет поставки своего первого электромобиля (EV) модели SU7 в этом месяце, решившись выйти на крупнейший в мире автомобильный рынок в условиях жестокой ценовой войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Производитель смартфонов, пятый по величине в Китае, сообщил в сообщении на Weibo, что у него есть 59 магазинов в 29 городах по всей стране, которые будут принимать заказы. Мероприятие по запуску запланировано на 28 марта, когда, как ожидается, будет объявлена стоимость нового EV.

