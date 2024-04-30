



iPadOS от Apple подчиняется жестким техническим правилам ЕС, заявляет ЕС

Операционная система для iPad была назначена антимонопольными органами ЕС в качестве посредника в знаковых технологических правилах блока из-за ее важности для бизнес-пользователей, заявила Европейская комиссия в понедельник.



Решение европейского исполнительного директора последовало за расследованием, начатым в сентябре прошлого года.



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"Наше исследование рынка показало, что, несмотря на несоответствие пороговым значениям, iPadOS представляет собой важный шлюз, на который многие компании полагаются, чтобы связаться со своими клиентами", — заявила в своем заявлении глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер.



Комиссия заявила, что число бизнес-пользователей Apple превысило количественный порог в одиннадцать раз, в то время как число конечных пользователей было близко к порогу и, по прогнозам, в ближайшем будущем вырастет. В нем говорится, что как бизнес-пользователи, так и конечные пользователи привязаны к iPadOS из-за ее обширной системы.



Apple, у которой есть шесть месяцев на соблюдение DMA, заявила, что "продолжит конструктивно взаимодействовать с Европейской комиссией для соблюдения DMA во всех назначенных услугах".

