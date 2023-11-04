



Впервые за 20 лет: Австрия увеличила выплаты пережившим Холокост

Австрия впервые за более чем 20 лет согласилась на дополнительную выплату каждому пережившему Холокост в размере примерно в 5000 евро в 2023 году.



Соответствующее решение правительства затронет около 2500 выживших.



Общая сумма выплаты составляет 12,5 миллиона евро. Пережившие Холокост с особыми потребностями будут иметь право на вторую выплату примерно в таком же размере, а также на дополнительные ежегодные гранты.



Президент Claims Conference Гидеон Тейлор назвал это решение существенным прорывом. Выплаты будут осуществляться через Национальный фонд Австрийской Республики для жертв национал-социализма.