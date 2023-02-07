



Visa разрабатывает крипто-стратегию, нацеленную на расчеты в стейблкоинах

Платежная система Visa стремится создать инфраструктуру для расчетов, чтобы позволить клиентам конвертировать цифровые активы в фиатные валюты на своей платформе, сообщил глава криптоподразделения компании Куи Шеффилд.



По словам Шеффилда, глобальные расчеты с использованием цифровых активов и фиатных валют - это одно из направлений, в которое инвестирует Visa.



Платежный гигант изучает возможности внедрения технологии блокчейн в свою существующую сеть для более быстрого перемещения денег, однако расчеты по-прежнему осуществляются в системе Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, или SWIFT, - некоммерческом кооперативном обществе, созданном европейскими банкирами с целью облегчения безопасного и стандартизированного обмена транзакциями между его членами.