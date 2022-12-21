



В Израиле с января цены на электричество подскочат на 8,2%



Управление электроэнергетики Израиля публикует обновленные тарифы на электроэнергию на 2023 год и обновление базы тарифов для производственного сегмента электроэнергетической компании на 2022-2027 годы.



В соответствии с решениями управления предполагается повышение ставки для бытовых потребителей примерно на 8,2%, что вступит в силу в начале следующего календарного года.



Управление уточняет, что высокая стоимость угля в мире привела к повышению тарифов на электроэнергию в 2022 году. Кроме того, причиной решения стало 35-процентное снижение нормы прибыли, резкое повышение обменного курса, непрерывный рост индекса потребительских цен и рост процентных ставок в Израиле и во всем мире.



Другими факторами, которые привели к увеличению ставки, являются задержка строительства газовых электростанций, что позволит закрыть загрязняющие окружающую среду угольные электростанции в Орот-Рабин, и задержка проекта по переработке оставшихся угольных электростанций.