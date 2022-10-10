



В ЕС разрабатывают схему передачи активов РФ на восстановление Украины - СМИ

Европейская комиссия работает над законом, который позволит арестовывать попадающие под санкции российские активы и использовать их в качестве вкладов в восстановление Украины.



Об этом сообщает Bloomberg.



Действующие правила предполагают, что после наложения санкций активы замораживаются, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Возможность наложить на активы арест позволит направить средства на восстановление пострадавшей от войны Украины.