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В ЕС разрабатывают схему передачи активов РФ на восстановление Украины - СМИ
10.10.2022 06:50 Ольга Белозерова

В ЕС разрабатывают схему передачи активов РФ на восстановление Украины - СМИ

Европейская комиссия работает над законом, который позволит арестовывать попадающие под санкции российские активы и использовать их в качестве вкладов в восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Действующие правила предполагают, что после наложения санкций активы замораживаются, что делает их использование или отчуждение затруднительным. Возможность наложить на активы арест позволит направить средства на восстановление пострадавшей от войны Украины.

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