



Уолл-стрит растет благодаря Nvidia

Три основных индекса Уолл-стрит во вторник, 19 марта закрылись с повышением после того, как акции "горячего" чипмейкера Nvidia" отыграли ранние потери, а инвесторы ожидали завершения заседания Федеральной резервной системы в среду в поисках подсказок по политике процентных ставок.



Акции Nvidia (NVDA.O) вышли из красной зоны и поднялись на 1% после того, как компания раскрыла цены и планы поставок своего горячо ожидаемого чипа искусственного интеллекта Blackwell B200, который, по ее словам, может быть в 30 раз быстрее, чем существующие чипы.



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Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесе, объяснил общий рост акций во вторник, 19 марта улучшением настроений после разворота акций Nvidia, а также сохраняющимся оптимизмом в отношении направления развития экономики.

