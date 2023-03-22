



Украина отправила в Эфиопию 30 тысяч тонн пшеницы

Украина отправила 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию в рамках "зерновой инициативы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Сообщается, что балкер DENIZ M, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы Эфиопии, - это уже 17 суден, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Отмечается, что под эгидой ВПП ООН в нуждающиеся страны Африки и Азии уже было доставлено более полумиллиона тонн украинской пшеницы.



Так, сегодня из портов Большой Одессы вышли три судна со 112,4 тысяч тонн агропродукции для Африки и Азии. Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тысяч тонн пшеницы, который направляется в Алжир и балкер IOANNIS THEO, который доставит 52 тысяч тонн пшеницы во Вьетнам.



В Мининфраструктуры отмечают, что по "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 122 тысяч тонн агропродукции.



Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.