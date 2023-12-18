



Угроза в Красном море: отказалась от плавания еще одна компания

Бельгийская судоходная компания Euronav присоединилась к списку тех, кто приостанавливает плавание через Красном море до дальнейшего уведомления.



Такие меры предприняты из-за продолжающихся атак на корабли, совершаемых йеменскими хути.



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"Мы очень внимательно следим за ситуацией. Безопасность нашего экипажа и наших кораблей превыше всего", - сказано в заявлении.



Напомним, что крупнейшая в мире компания Maersk, Hapag-Lloyd, CGM и гонконгская судоходная компания OOCL отказалась от прохода через Красное море из-за атак со стороны йеменских хути.



В понедельник, 18 декабря, один из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний, британская BP (British Petroleum) тоже объявил о приостановке транзита своих танкеров через Красное море.



В тот же день сингапурская судоходная компания ONE объявила, что прекращает сотрудничество с Израилем из-за ситуации в Красном море.