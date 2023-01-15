



У берегов Египта открыли новое месторождение газа

Итальянская энергетическая компания Eni объявила об открытии нового месторождения газа в восточной части Средиземного моря на шельфе в Египте.



Новое месторождение было открыто в скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта. Об этом говорится в заявлении компании Eni.



"Nargis-1 подтверждает обоснованность внимания Eni к шельфу Египта, который компания будет развивать в дальнейшем", - заявили в компании.