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У берегов Египта открыли новое месторождение газа
15.01.2023 20:44 Ольга Белозерова

У берегов Египта открыли новое месторождение газа

Итальянская энергетическая компания Eni объявила об открытии нового месторождения газа в восточной части Средиземного моря на шельфе в Египте.

Новое месторождение было открыто в скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта. Об этом говорится в заявлении компании Eni.

"Nargis-1 подтверждает обоснованность внимания Eni к шельфу Египта, который компания будет развивать в дальнейшем", - заявили в компании. 

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