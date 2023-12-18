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Три страны присоединились к санкциям ЕС против РФ
18.12.2023 15:31 Алина Груднева

Три страны присоединились к санкциям ЕС против РФ

К европейским санкциям против России за нарушение прав человека присоединились три страны - Украина, Армения и Молдова.

По данным Совета ЕС, 4 декабря был продлен действующий пакет до 8 декабря 2024 года.

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Внесены также поправки в список физических и юридических лиц. Таким образом, к решению присоединились: Северная Македония, Черногория; Албания; Украина; Республика Молдова; Босния и Герцеговина; Исландия; Лихтенштейн; Норвегия; Армения; Азербайджан.
 

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