



Три страны присоединились к санкциям ЕС против РФ

К европейским санкциям против России за нарушение прав человека присоединились три страны - Украина, Армения и Молдова.



По данным Совета ЕС, 4 декабря был продлен действующий пакет до 8 декабря 2024 года.



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Внесены также поправки в список физических и юридических лиц. Таким образом, к решению присоединились: Северная Македония, Черногория; Албания; Украина; Республика Молдова; Босния и Герцеговина; Исландия; Лихтенштейн; Норвегия; Армения; Азербайджан.

