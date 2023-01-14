



Tesla резко демпингует, чтобы обойти конкурентов

Tesla Inc снизила цены на свои электромобили во всем мире на целых 20%, расширив агрессивную дисконтную кампанию и бросив вызов конкурентам.

Этот шаг знаменует собой отход от стратегии автопроизводителя в течение последних двух лет, когда заказы на новые автомобили превысили предложение. Перед этим генеральный директор Илон Маск предупредил, что перспектива рецессии и более высокие процентные ставки означают, что он может снизить цены для поддержания роста за счет прибыли.



В прошлом году Маск признал, что цены стали “невероятно высокими" и могут повредить спросу. В пятницу акции компании упали еще на 6,4%.

Tesla снизила цены в Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что станет явным ударом как по более мелким конкурентам, у которых недостаточно капиталов, так и по известным автопроизводителям, агрессивно наращивающим продажи электромобилей.



“Конкуренция накаляется, и они реагируют снижением цен”, — говорит Томас Хейс, председатель и управляющий член Great Hill Capital.



Покупатели из США и Франции смогут воспользоваться как скидками, так и федеральными налоговыми кредитами, доступными в обеих странах для покупок электромобилей. Снижение цен в США на глобальные бестселлеры Tesla, седан Model 3 и кроссовер Model Y, составило от 6% до 20%, при этом базовая модель Y теперь стоит вместо 65 990 долларов – 52 990. Эти сокращения введены до введения федерального налогового кредита США в размере 7500 долларов США, который вступил в силу для многих электромобилей 1 января и может привести к скидкам более чем на 30%.



На прошлой неделе Tesla снизила цены в Китае и на других азиатских рынках, что, по словам аналитиков, повысит спрос и усилит давление на конкурентов, в том числе на BYD. В 2021 году на Соединенные Штаты и Китай вместе приходилось около 75% продаж Tesla, но в 2022 год показал тенденции роста продаж электромобилей компании в Европе.