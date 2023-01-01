



Tesla подорожала на 28 000 шекелей



Вечером 31 декабря базовые модели Tesla в Израиле стали дороже примерно на 10%, в связи с вступлением в силу отмены льготы налога на электромобили, а также сокращением налоговых льгот на системы безопасности.



Цена седана Model 3 теперь начинается с 253 000 шекелей, что на 28 000 шекелей и 12,4% выше предыдущей цены.



Tesla, единственный автопроизводитель, который продает свои автомобили в Израиле самостоятельно, а не через местного импортера, также единственный, кто перечисляет часть налогов от цены автомобиля: согласно отчетам компании, базовая 3 облагается налогом в размере 67 000 шекелей, из которых НДС составляет 37 000 шекелей.



Когда Tesla начала продавать свои автомобили в Израиле в феврале 2021 года, цена базовой Model 3 составляла 179 000 шекелей, что соответствует цене популярного представительского автомобиля с бензиновым двигателем.



Это стало частью большого успеха производителя в первый год его работы в Израиле. С тех пор цена выросла на 40%, повышению цены в связи с увеличением налога предшествовала серия повышений цен, последовавших за повышением цены на автомобиль производителем также в мире.