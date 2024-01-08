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Tesla отзывает более 1,6 миллиона автомобилей из Китая
08.01.2024 06:30 MIGnews.com

Tesla отзывает более 1,6 миллиона автомобилей из Китая

Компания Tesla отзывает более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением рулевого управления и систем блокировки дверей.

Под отзыв попадают модели S, X, 3 и Y, а также 7538 импортированных автомобилей.

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Проблемы будут устранены путем удаленного обновления программного обеспечения.

Это произошло менее чем через месяц после того, как Tesla отозвала два миллиона автомобилей в США из-за проблем с программным обеспечением автопилота.
 

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