



США сделали предупреждение Китаю

Китай столкнется со значительным последствиями, если продолжит помогать России в войне против Украины.



По данным Reuters, такое предупреждение озвучила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу.



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Он отметила, что с такими последствиями столкнутся китайские компании.



"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", - сказано в сообщении.