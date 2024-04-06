США сделали предупреждение Китаю
Китай столкнется со значительным последствиями, если продолжит помогать России в войне против Украины.
По данным Reuters, такое предупреждение озвучила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу.
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Он отметила, что с такими последствиями столкнутся китайские компании.
"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", - сказано в сообщении.