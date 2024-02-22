



США анонсировали новые санкции против Ирана из-за Украины

США в обозримом будущем введут новые санкции против Ирана из-за поддержки с его стороны российского вторжения в Украину.



Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга для прессы.



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"В ответ на продолжающуюся поддержку Ираном жестокой войны, которую развязала Россия, мы в ближайшие дни введем дополнительные санкции против Ирана. Мы готовы пойти дальше, если Иран продаст России баллистические ракеты", - отметил он.



Кирби напомнил, что Иран помогает РФ не бесплатно. В обмен на поддержку Россия предлагает Тегерану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны на миллиарды долларов.