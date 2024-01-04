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SpaceX обвиняют в незаконном увольнении сотрудников
04.01.2024 23:26 Алина Груднева

SpaceX обвиняют в незаконном увольнении сотрудников

Компанию SpaceX Илона Маска обвинили в незаконном увольнении восьми сотрудников.

По данным Reuters, соответствующее обвинение выдвинуло агентство по труду США.

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В обнародованном по этому поводу письме, Маска обозвали "отвлекающим фактором и позором". По словам сотрудников SpaceX, твиты Маска не соответствуют политике компании в отношении разнообразия и ненадлежащего поведения на рабочем месте. 

Согласно тексту жалобы, в SpaceX работников допрашивали, унижали и угрожали увольнением после того, как они отправили письмо с жалобами руководству компании. Дело может дойти до суда. Если ситуация не будет урегулировано, слушание состоится 5 марта.

Если увольнения будут признаны незаконными, SpaceX придется вернуть сотрудникам работу и выплатить им неустойку. 

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