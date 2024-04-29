



Советники Трампа готовят санкции в отношении БРИКС за отказ от доллара

Экономические советники Дональда Трампа на случай, если его выберут президентом США, готовят санкции в отношении стран БРИКС, которые планируют отказаться от зависимости от доллара.



По данным Bloomberg, об этом сообщили осведомленные источники.



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Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка в прошлом августе обсуждали отказ от долларовой зависимости. БРИКС оказывает глобальное влияние после того, как вышеперечисленные страны пригласили присоединиться Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые продолжают привязывать свои валюты к доллару.



По словам источников, советники Трампа рассматривают возможность штрафных санкций для союзников или противников, которые хотят участвовать в двусторонней торговле в других валютах.



Сам же республиканец ранее уже заявлял, что политика его главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена подрывает уважение к американской валюте.