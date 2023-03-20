



Швейцарский UBS покупает конкурента Credit Suisse за $3,25 миллиарда

Швейцарский банк UBS согласился купить Credit Suisse за 3,25 миллиарда долларов после переговоров на выходных при посредничестве швейцарских регуляторов, сообщает Financial Times.



Швейцарские регуляторы убеждены, что такой шаг сможет защитить банковскую систему страны и предотвратить распространение кризиса на мировые рынки.



Соглашение состоялось после пяти дней, в течение которых швейцарские власти пытались положить конец углублению кризиса в Credit Suisse, который угрожал свергнуть второго по величине кредитора страны.



В частности, экстренная кредитная линия в размере 54 млрд долларов, предоставленная для Credit Suisse Национальным банком Швейцарии в среду, не смогла остановить резкое падение цены акций банка, которое усилилось на фоне внезапного краха в начале этого месяца калифорнийского SVB.



UBS заплатит около 0,76 швейцарских франков за акцию собственными акциями стоимостью 3 млрд. швейцарских франков, по сравнению с предыдущим предложением 0,25 швейцарского франка ранее в воскресенье на сумму около 1 млрд швейцарских франков, которое было отклонено советом директоров Credit Suisse.



Предложение остается намного ниже цены закрытия акций Credit Suisse в пятницу на уровне 1,86 швейцарских франков.



В рамках сделки Швейцарский национальный банк предоставит UBS кредит в 100 млрд швейцарский франков для поддержания ликвидности под залог федеральной гарантии на случай дефолта, сообщило Министерство финансов Швейцарии.



В результате объединения будет создан один из крупнейших банков в Европе. На балансе UBS - 1,1 триллиона долларов общих активов, а у Credit Suisse - $575 млрд.



Для UBS эта сделка закрепляет его позицию крупнейшего в мире менеджера по управлению капиталом, деятельность которого охватывает США, Европу, Ближний Восток и Азию. Объединенная компания будет иметь $5 трлн инвестированных активов по всему миру.



Председатель правления UBS заявил, что "намерен сократить инвестиционный банковский бизнес Credit Suisse таким образом, чтобы на него приходилось не более 25% активов группы, взвешенных с учетом рисков", и "привести его в соответствие с нашей консервативной культурой управления рисками".