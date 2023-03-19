



Крупнейший банк Швейцарии UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS ведет предварительные переговоры о покупке всего или части своего проблемного конкурента Credit Suisse, сообщает ВВС.



Акции Credit Suisse резко упали в последние дни после того, как компания заявила, что обнаружила “существенную слабость” в своей финансовой отчетности.



Экстренная помощь в размере 54 млрд долларов от Национального банка Швейцарии не решила проблему.



Регуляторы пытаются одобрить сделку до открытия рынков в понедельник. Есть опасения, что акции Credit Suisse могут продолжить падение после того, как в среду они упали на 24%.



Правительство Швейцарии провело экстренное совещание в субботу вечером, однако официального заявления о ходе переговоров пока не поступало.



Согласно источникам, цитируемым Reuters, UBS попросил правительство Швейцарии покрыть расходы в размере около 6 млрд долларов в случае покупки Credit Suisse.



Любая сделка может также привести к значительным потерям рабочих мест.



Проблемы совпали с банкротством двух кредиторов в США — Silicon Valley Bank и Signature Bank — что вызывает опасения по поводу состояния банковской системы.



Credit Suisse, основанный в 1856 году, в последние годы столкнулся с чередой скандалов, включая обвинения в отмывании денег.



Он сообщил об убытках в размере 7,3 млрд швейцарских франков (7,9 млрд долларов) в 2022 году — худшем году после финансового кризиса 2008 года — и предупредил, что не ожидает прибыльности до 2024 года.



Помимо того, что Credit Suisse является местным банком с 95 филиалами, он осуществляет глобальные инвестиционно-банковские операции и управляет активами богатых клиентов.



Это один из 30 банков мира, которые считаются слишком крупными, чтобы обанкротиться, потому что они очень важны для международной банковской системы.



В конце прошлого года в Credit Suisse работало 50 480 сотрудников по всему миру, в том числе 16 700 человек в Швейцарии.



