



Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года

Комиссия бюджетного комитета Сената США в ходе расследования обнаружила, что швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников Германии.



Об этом сообщил бюджетный комитет Сената США.



Речь идет о счетах по крайней мере 99 человек, которые были высокопоставленными нацистскими чиновниками Германии или членами связанных с нацистскими группировками Аргентины.



По данным сенаторов, 70 счетов, которые могли касаться сбежавших в Аргентину нацистов, были открыты в банке после 1945 года. Из них 14 оставались открытыми после 2000, а некоторые даже до 2020 года.



При этом один из упомянутых счетов принадлежал осужденному во время Нюрнбергского процесса нацистскому командиру, другой - осужденному командиру СС.



По данным комитета, последние подобные счета закрыли еще в 2020 году, тогда банк вынудили провести дополнительную проверку по этому вопросу, для этого компания наняла специалистов AlixPartners. Но в 2022 году расследованием занялся комитет по бюджету Сената США. Он и установил, что изначально способствовавший проверке Credit Suisse позже резко ограничил внутреннее расследование, а также отказался проверять новые зацепки, обнаруженные специалистами.



Пресс-служба Credit Suisse признала, что в банке действительно были обнаружены счета аргентинских нацистов, но их открыли спустя годы, а в некоторых случаях спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны. Однако Credit Suisse решил нанять еще одну фирму Clifford Chance для проверки результатов расследования AlixPartners.

