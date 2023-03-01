



Шекель попал в топ-3 валют с худшими показателями

Израильский шекель в феврале обесценился на 6%, понеся самые большие потери среди основных мировых валют.



Он попал в топ-3 валют с худшими показателями вместе с российским рублем и корейской воной.



Это произошло на фоне растущей обеспокоенности инвесторов продвигаемым правительством планом правовой реформы. Уточняется, что шекель достиг трехлетнего минимума на прошлой неделе.



Потрясения наблюдаются и на фондовой бирже. По данным TASE, в феврале базовый индекс TA-125 снизился примерно на 5%, а индекс TA-35 - примерно на 4%, индекс ТА-90 упал на 9%.

