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Шекель попал в топ-3 валют с худшими показателями
01.03.2023 20:17 Алина Груднева

Шекель попал в топ-3 валют с худшими показателями

Израильский шекель в феврале обесценился на 6%, понеся самые большие потери среди основных мировых валют.

Он попал в топ-3 валют с худшими показателями вместе с российским рублем и корейской воной.

Это произошло на фоне растущей обеспокоенности инвесторов продвигаемым правительством планом правовой реформы. Уточняется, что шекель достиг трехлетнего минимума на прошлой неделе.

Потрясения наблюдаются и на фондовой бирже. По данным TASE, в феврале базовый индекс TA-125 снизился примерно на 5%, а индекс TA-35 - примерно на 4%, индекс ТА-90 упал на 9%.
 

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