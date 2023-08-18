



Россия улучшила иранские беспилотники и готовит их к “роевым” атакам

Россия усовершенствовала иранские беспилотники “Шахед” на своем производстве в “Алабуге”. Инженерам удалось заменить ненадежные китайские компоненты, повысить устойчивость беспилотников перед РЭБ и начать подготовку дронов-камикадзе к массовым скоординированным атакам “роем”. Об этом пишет газета The Washington Post.



Сотрудник “Алабуги” передал изданию документацию с производства – чертежи, спецификации, планы завода, рабочую переписку и прочие бумаги, актуальные на весну 2023 года. Согласно этим документам, франшиза на БПЛА обошлась России около 2 млрд долларов. Франшиза предусматривает производство 6000 дронов-камикадзе. Первые 600 из них собираются целиком из иранских деталей, следующие 1332 – в корпусе российского производства, а остальные – полностью из российских комплектующих.



Документы также свидетельствуют, что производство в Татарстане сильно отстает от графика. Сейчас в России смогли собрать только 300 корпусов для БПЛА, а из 130 электронных компонентов только четыре имеют российское происхождение. Также в иранских беспилотниках присутствуют американские модули обработки сигнала Kintex-7 от компании Xilinx.



В иранских дронах нет локализованных поршневых “мопедных” двигателей. Они используют немецкие реплики моторов Limbach Flugmotoren L550E, которые планируется копировать. Также отмечается нехватка рабочих рук на производстве, хотя 300 человек уже прошли обучение в Иране.