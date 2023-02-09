



Российские банки массово закрывают свои отделения

Финансовые организации России взяли устойчивый тренд на уменьшение количества своих отделений.



Данную тенденцию заметили как в Центральном банке страны, так и сами представители банковского сектора охотно её подтвердили, пишут росСМИ.



Согласно статистике, собранной регулятором, в период с июля по декабрь 2022 года в России закрылась почти одна тысяча филиалов различных российских банков. Самое крупное в абсолютном подсчёте сокращение произошло в Сбербанке.



Как объяснили представители крупнейшего российского финансового института, закрытие мелких отделений происходит в том случае, если неподалёку от них находится более крупный офис, где все нужные для банковских клиентов функции дублируются.



Процесс оптимизации филиалов банков за последние полгода 2022 оказался примечательным своей небывалой скоростью. Если раньше такая тенденция также попадала в поле зрения ЦБ, то сейчас регулятор констатирует ускорение данной политики.