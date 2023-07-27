



Разжигает ненависть: Регев раскритиковали за новый план тарифов за проезд

Обнародованный в среду, 26 июля, план по предотвращению запланированного повышения стоимости общественного транспорта вызвал критику за предоставление льгот только определенным муниципалитетам. Планируется, что жители крупных городов в центре, включая Тель-Авив, Модиин, Ришон ле-Цион, Петах-Тикву, Рош-ха-Аин, Герцлию, Реховот и другие, будут платить за месячные проездные гораздо больше, чем в других городах. Жители Иерусалима, практически всех харедимских и арабских муниципалитетов и поселений в Иудее ии Самарии будут иметь право на льготные цены без учета их личного финансового положения.



Согласно данным Calcalist, житель Бат-Яма, который считается районом с более низким социально-экономическим положением, будет платить 305 шекелей за месячный проездной на общественный транспорт, а житель соседнего Гиватаима будет платить 610 шекелей. В сумме разница составляет 3660 шекелей в год.

В совместном заявлении Министерств транспорта и финансов говорится, что план был разработан, чтобы избежать запланированного 12-процентного общего повышения стоимости автобусов и поездов.



План был определен как предусматривающий снижение на 50% цен на месячные проездные в широкий круг районов, в том числе на географическую периферию страны, в те муниципалитеты, которые занимают низкие места по социально-экономической шкале (включая Иерусалим). Также это касается тех, кто получает выплаты от Института национального страхования, то есть пенсионеров или инвалидов. План также предусматривает предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте в течение года демобилизованным солдатам и 33-процентную скидку для лиц в возрасте 18–26 лет.



Министр транспорта Мири Регев заявила, что скидки предоставляются пользователям месячных абонементов, чтобы побудить людей пользоваться общественным транспортом для уменьшения заторов. Разовые поездки на автобусах и поездах останутся в той же цене по всей стране. В объявлении говорилось, что льготы будут оплачиваться “источниками в Министерстве транспорта, Министерстве финансов, Управлении по улучшению положения харедимского населения”, а также за счет повышения цен на скоростной трамвай.



Депутат Кнессета от “Аводы” Гилад Карив раскритиковал новый план предоставления всем городам харедим скмдок на проезд за счет других районов: “Не может быть ситуации скидок только для определенных секторов. Та эпоха закончилась”.



Депутат Кнессета от от “Аводы” Наама Лазими заявила, что такой подход “только разжигает ненависть между различными секторами страны”.



“На социальной периферии и в более старых кварталах есть люди, которым нужна скидка на проезд в общественном транспорте – даже у тех, у кого мало детей, нет продовольственной безопасности”, – написала она.



Бывший министр связи Йоаз Хендель считает, что план Регев “призван разжигать ненависть”.



“Мы должны помочь харедим выбраться из бедности и интегрироваться. А тратить все налоговые деньги – это экономическая глупость и несправедливость”, – сказал он.

