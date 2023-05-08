



Qualcomm покупает израильскую компанию по производству автомобильных чипов

Qualcomm совершила важное приобретение в Израиле, которое позволит ей конкурировать с Mobileye и Intel с помощью израильских автомобильных технологий.



Сегодня утром гигант мобильных чипов из Сан-Диего объявил о приобретении Autotalks , разработчика коммуникационных чипов для автомобилей, примерно за 350 миллионов долларов. Предполагается, что инвесторы Autotalks получат разумную прибыль. Сделка все еще находится на стадии всесторонней проверки объекта перед покупкой.



С 2009 года Autotalks привлек около 130 миллионов долларов инвестиций. По данным исследовательской компании IVC, на последнем раунде в ноябре 2021 года он был оценен в 300 миллионов долларов. Похоже, что компания была продана по цене, равной или близкой к ее оценке двухлетней давности.

В начале 2021 года Autotalks рассматривала возможность IPO на Nsdaq путем слияния со SPAC по оценке в 1,5 миллиарда долларов, но в конечном итоге эти планы были отложены, что, возможно, спасло компанию от жестокой участи, постигшей другие автотехкомпании.



Autotalks, основанная пятнадцать лет назад, разрабатывает коммуникационные чипы для транспортных средств, которые облегчают передачу информации между транспортными средствами и между транспортным средством и наземной станцией о состоянии транспортного средства, его местоположении, скорости, направлении движения и данных о состоянии дороги. Израильская компания продвигала стандарт связи V2X для транспортных средств, который конкурирует с двумя другими стандартами (один на основе сотовой связи, другой на основе WiFi), хотя Autotalks поддерживает оба этих стандарта.



Autotalks продвигает свой стандарт среди производителей транспортных средств, главным образом, для приложений безопасности, таких как предотвращение столкновений или предупреждение об опасностях на дороге.



Autotalks также активно работает в китайской автомобильной промышленности, особенно в городах с развитой инфраструктурой 5G. Из объявления Qualcomm следует, что она намерена активизировать свои усилия в области маркетинга и продаж на автомобильном рынке и, в частности, выйти на рынок беспилотных транспортных средств за счет поддержки коммуникационного протокола.



Qualcomm объявила, что она поддерживает израильский стандарт и намерена продвигать его как ведущий стандарт в отрасли.

