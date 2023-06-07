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зерно
07.06.2023 04:35 Евгения Маркова

“Пшеничный” штат США соберет наименьший за 60 лет урожай

Канзас, который называют “пшеничным” штатом США, получит наименьший с 1957 года урожай. Десятилетиями штат лидировал в стране по производству и экспорту пшеницы, а в этом году будет вынужден импортировать зерно, пишет местное издание NPR.

Фермер Джон Темерт объяснил, что отсутствие дождей привело к тому, что пшеница плохо развивалась и почти не сформировала зерна. 

“Это не покроет стоимости сбора урожая, не говоря уже о расходах на семена, химикаты и топливо для посадки и выращивания этой пшеницы”, – сетует он. 
Около четверти пшеничных полей в Канзасе находятся в таком ужасном состоянии.

Некоторые фермеры планируют уничтожить урожай пшеницы на тысячах акров гербицидом. Это вызовет дополнительные расходы, однако позволит получить страховку на урожай. 

“Большинство фермеров страхуют урожай, чтобы поддерживать бизнес в неблагоприятные годы, но многие предприятия не имеют такой субсидируемой правительством “подушки” на случай плохих времен”, – объясняют производители. 

Отмечается, что плохой урожай – это проблема всего региона, экономика которого зависит от пшеницы. Примерно такая же ситуация в штате Оклахома, который также является крупным производителем зерновых.

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