



“Пшеничный” штат США соберет наименьший за 60 лет урожай

Канзас, который называют “пшеничным” штатом США, получит наименьший с 1957 года урожай. Десятилетиями штат лидировал в стране по производству и экспорту пшеницы, а в этом году будет вынужден импортировать зерно, пишет местное издание NPR.



Фермер Джон Темерт объяснил, что отсутствие дождей привело к тому, что пшеница плохо развивалась и почти не сформировала зерна.



“Это не покроет стоимости сбора урожая, не говоря уже о расходах на семена, химикаты и топливо для посадки и выращивания этой пшеницы”, – сетует он.

Около четверти пшеничных полей в Канзасе находятся в таком ужасном состоянии.



Некоторые фермеры планируют уничтожить урожай пшеницы на тысячах акров гербицидом. Это вызовет дополнительные расходы, однако позволит получить страховку на урожай.



“Большинство фермеров страхуют урожай, чтобы поддерживать бизнес в неблагоприятные годы, но многие предприятия не имеют такой субсидируемой правительством “подушки” на случай плохих времен”, – объясняют производители.



Отмечается, что плохой урожай – это проблема всего региона, экономика которого зависит от пшеницы. Примерно такая же ситуация в штате Оклахома, который также является крупным производителем зерновых.