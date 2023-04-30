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Профсоюз учителей объявил забастовку преподавателей 10-11 классов
30.04.2023 21:57 Наталья Богинская

Профсоюз учителей объявил забастовку преподавателей 10-11 классов

Союз учителей объявляет во вторник общенациональную забастовку преподавателей старших классов в рамках обостряющейся борьбы за заработную плату и условия труда.

“Я опечален отсутствием интереса у министра образования Йоава Киша к тому, что происходит в системе образования”, – говорит председатель профсоюза Ран Эрез. “Нехватка профессиональных учителей, отказ и игнорирование чиновниками казначейства требований учителей средней школы”.

Объединение учителей требует повышения зарплат всех учителей по меньшей мере на 30% (около 4000 шекелей).

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