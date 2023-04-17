



Продажи автомобилей в Индии превысили "доковидный" уровень

Продажи легковых автомобилей в Индии превысили допандемический уровень за год, закончившийся в марте, благодаря восстановлению потребительского спроса и ослаблению перебоев с поставками, пишет Bloomberg.



Продажи выросли на 27% до 3,9 млн пассажирских автомобилей в 2023 финансовом году, согласно данным, опубликованным Обществом индийских автопроизводителей. Группа не предоставила данные о продажах электромобилей.



"Общий спрос растет", - сказал президент SIAM Винод Аггарвал на брифинге в Нью-Дели. "Благодаря эффективному управлению цепочками поставок и лучшей доступности товаров, особенно электроники, цены за год снизились", хотя они по-прежнему вызывают некоторое беспокойство.



Однако цены на скутеры и мопеды начального уровня выросли из-за изменений в законодательстве, которые снижают потребительский спрос, сказал Аггарвал. В 2023 году продажи двухколесного транспорта составят 1,58 млн единиц, что почти на 25% меньше, чем в 2019 году.