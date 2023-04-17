Новости » Экономика
Продажи автомобилей в Индии превысили "доковидный" уровень
17.04.2023 20:47 Евгения Маркова

Продажи автомобилей в Индии превысили "доковидный" уровень

Продажи легковых автомобилей в Индии превысили допандемический уровень за год, закончившийся в марте, благодаря восстановлению потребительского спроса и ослаблению перебоев с поставками, пишет Bloomberg.

Продажи выросли на 27% до 3,9 млн пассажирских автомобилей в 2023 финансовом году, согласно данным, опубликованным Обществом индийских автопроизводителей. Группа не предоставила данные о продажах электромобилей.

"Общий спрос растет", - сказал президент SIAM Винод Аггарвал на брифинге в Нью-Дели. "Благодаря эффективному управлению цепочками поставок и лучшей доступности товаров, особенно электроники, цены за год снизились", хотя они по-прежнему вызывают некоторое беспокойство.

Однако цены на скутеры и мопеды начального уровня выросли из-за изменений в законодательстве, которые снижают потребительский спрос, сказал Аггарвал. В 2023 году продажи двухколесного транспорта составят 1,58 млн единиц, что почти на 25% меньше, чем в 2019 году.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы