



Новый израильский город на границе с Газой приведет в регион 500 семей

В воскресенье Кабинет министров одобрил создание нового города недалеко от границы с Газой, заложив основу для около 500 новых домовладений в этом районе. Новый город, который в настоящее время называется Ханун, будет расположен в региональном совете Сдот-Негев, примыкающем к северной части сектора Газа.



В объявлении об утверждении города кабинетом министров в ноябре 2020 года было указано, что город будет расположен к востоку от кибуца Саад и к югу от Сдерота. Ожидается, что новый город приведет в областной совет около 500 новых семей. Министерство строительства и жилищного строительства будет способствовать планированию Хануна как общинного поселения, что потребует от тех, кто желает купить там дом, получить одобрение городского кооператива. Ханун предоставит решение для тех, кто хочет жить в приграничном районе Газы, но не хочет присоединяться к мошаву или кибуцу, где им нужно будет участвовать в сельскохозяйственном сообществе.



“Создание города является еще одним свидетельством стойкости израильтян, живущих в приграничном районе Газы, и силы Государства Израиль перед лицом всех угроз”, – сказал Нетаниягу в начале заседания кабинета министров в воскресенье.



Глава регионального совета Сдот-Негев Тамир Идан приветствовал окончательное утверждение нового города: “Как это символично, что именно накануне Ту би-Швата, который выражает рост и обновление, и в непосредственной близости от террористических атак которые произошли в последние дни, мы практически создаем новое поселение в Израиле как настоящий гражданский ответ на теракты”.

