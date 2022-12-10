



Норвегия выделила деньги на восстановление Украины

Норвегия выделит 1 млрд норвежских крон в Целевой фонд Всемирного банка для восстановления, реконструкции и реформирования Украины.

По данным пресс-службы правительства страны, соответствующее соглашение подписано с региональным отделением Всемирного банка по Восточной Европе.

"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российских бомбардировок гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 миллиарда норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", - сообщает глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

По ее словам, Всемирный банк доказал свою эффективность и быстро мобилизовал значительные средства для помощи Украине.

"Направление финансирования через Всемирный банк гарантирует, что оно будет использоваться эффективно и в согласованных целях. Это также гарантирует, что наши усилия будут координироваться с усилиями других доноров, а предоставляемая нами поддержка даст максимальные результаты", - отметила она.