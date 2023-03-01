



Nissan отзывает более 700 тысяч авто из-за бракованного ключа

Компания Nissan объявила об отзыве 712 458 автомобилей в США из-за дефекта ключа. Отзыв касается двух моделей – Nissan Rogue Sport 2017-2022 годов выпуска и Nissan Rogue 2014-2020 годов выпуска.



Согласно документам, проблема характерна для автомобилей Nissan Rogue и Rogue Sport в комплектации "S", которые поставляются с замкнутым ключом, изготовленным на заводах в Кюсю, Смирне и на заводах Renault. Ключ не удерживает лезвие в выдвинутом “открытом” положении из-за ослабления со временем внутреннего шарнира. В результате брелок разблокируется и поворачивается вниз, выключая автомобиль во время движения и увеличивая риск аварии.



Зарегистрированные владельцы будут уведомлены о проблеме. Дилерам и автопаркам по прокату будет предоставлено промежуточное решение – вставить в проем ключа застежку, которая не позволит ключу сложиться. Когда запасные части станут доступны, дилеры будут вставлять прокладку в отверстие для ключей брелока клиента, которая не позволит ключу сложиться.



Даты производства Nissan Rogue Sport, которых это касается, – с 28 ноября 2016 года по 20 июня 2022 года. Для Nissan Rogue даты производства, которых это касается – с 7 августа 2013 года. по 14 августа 2020 года.