



Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 18 центов, или 0,2%, до $76,30 за баррель по состоянию на 04:45 GMT, а фьючерсы на нефть американской марки West Texas Intermediate поднялись на 0,1%, или 6 центов, до $70,83 за баррель.



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Что касается войны в Газе, то израильские военные заявили, что их борьба с ХАМАСом будет долгой, что обеспокоило рынки тем, что конфликт может перерасти в региональный кризис, который может нарушить поставки нефти с Ближнего Востока.

